Одной категории россиян упростят получение льготной ипотеки

Самозанятые граждане и владельцы малого бизнеса в России смогут оформить льготную ипотеку через микрофинансовые организации (МФО) с государственным участием уже с конца октября 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Закон, который упрощает получение государственных ипотечных программ для «нестандартных» заемщиков, вступает в силу в конце октября.
«Речь идет о так называемых „нестандартных“ заемщиках, которые оказались в своего рода „кредитной изоляции“. Это самозанятые, фрилансеры и владельцы малого бизнеса, которым сложно подтвердить доход справкой по стандартной банковской форме. Плюс люди с исправляемой кредитной историей, которые сейчас демонстрируют хорошую финансовую дисциплину», — пояснил парламентарий ТАСС. Он уточнил, что речь идет только о государственных программах, таких как семейная, IT, дальневосточная и арктическая ипотека.
Кошелев отметил, что выдавать такие кредиты смогут только МФО, 100% акций или долей которых принадлежат субъекту РФ. В каждом регионе будет только одна такая организация, деятельность которой будет регулироваться и контролироваться Банком России по тем же стандартам, что и работа банков.
Нововведение, по словам депутата, должно снизить монополию банков в сфере региональных ипотечных программ и сделать оценку заемщиков более гибкой. Также Кошелев добавил, что легализация подобных инструментов позволит вывести из «серой» зоны тех, кто ранее был вынужден брать дорогие потребительские кредиты на приобретение жилья.
Парламентарий подчеркнул, что расширение доступа к ипотеке через государственные МФО не заменяет банковское кредитование. По его словам, оно создает альтернативный канал для получения жилищных займов.
Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин поддержка льготной ипотеки удержала рынок в России. Минфин решил дополнительно направить 230 млрд рублей на льготную ипотеку в 2025 году, передает RT.
