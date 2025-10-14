ЦБ может снизить ключевую ставку в два раза

К концу 2026 года Банк России может снизить ключевую ставку вдвое по сравнению с нынешними 17%. Такой прогноз правительство заложило в проект бюджета, и это вполне реально, уверен главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский. Однако на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу и уменьшит показатель незначительно или вообще оставит на том же уровне, чтобы не допустить нового скачка цен, объяснил экономист в интервью URA.RU.
— Какого решения по ключевой ставке вы ожидаете по итогам заседания 24 октября? Продолжит ли ЦБ снижать показатель или возьмет паузу?
— Считаю, что возможны два варианта. ЦБ или снизит ставку на половину процентного пункта, то есть до 16,5%, или оставит ее на сегодняшнем уровне. С вероятностью 60/40 соответственно. На целый процентный пункт регулятор вряд ли на этот раз снизит показатель. Инфляционные ожидания в ближайшее время останутся достаточно высокими. В сентябре они снижались, но это было еще до внесения в Госдуму проекта бюджета, когда стало известно о повышении НДС с начала следующего года. Кроме того, закончился период сезонного снижения цен на продукты. Поэтому до конца года инфляция, скорее всего, будет на уровне выше сентябрьского.
И в этой ситуации, чтобы стабилизировать цены и не допустить нового витка ускорения их роста, ЦБ должен вести себя консервативно.
— Перед прошлым заседанием 12 сентября многие эксперты ожидали снижения ключевой ставки сразу на два процентных пункта. Почему регулятор предпочел не торопиться и снизил ее только на один?
— Действительно при той динамике, которая была в конце лета и начале осени, казалось, что ситуация развивается достаточно благополучно, и денежно-кредитную политику пора смягчать. Был сильный по сравнению с предыдущими годами сезонный эффект и слабая реакция рынка на повышение тарифов ЖКХ. Но уже за неделю до заседания появился новый проинфляционный фактор — ослабление курса рубля к доллару. А сезонный эффект снижения цен начал затухать. И ЦБ пришлось поменять предварительные планы, решения и ограничиться небольшим снижением.
— Продолжит ли снижаться ставка до конца года, и от чего это будет зависеть?
— Зависеть это будет по-прежнему от трех ключевых факторов. Это динамика инфляции, курса рубля к доллару и результатов опросов, которые будут проводить в октябре-ноябре. На основе этих трех составляющих ЦБ примет решение.
При наиболее благоприятном сценарии ЦБ сможет пойти на очередное снижение, возможно, на один процентный пункт, до 15,5%. Полагаю, ориентир на конец года — 15,5-16%, но не ниже.
— А что больше влияет на ставку — фактическая инфляция или ее ожидания?
— И то, и другое, но, поскольку текущая инфляция имеет довольно серьезную сезонную составляющую, она не дает достаточно полную картину. И ЦБ интересует не столько то изменение цен, которое уже произошло, сколько то, которое еще впереди. И ставка должна воздействовать именно на нее, прошлое ведь уже не изменишь. Поэтому изменение инфляционных ожиданий иногда становится даже более важным фактором, чем показатели статистических отчетов.
— Правительство заложило в бюджет 2026 года ключевую ставку 12-13%. К какому времени такой показатель может быть достигнут, и от чего это будет зависеть? И как в целом проект бюджета может повлиять на дальнейшие решения ЦБ?
— 12-13% — это прогноз в среднем на год. То есть, если к концу этого года ставка будет на уровне 16%, значит, чтобы обеспечить среднегодовой показатель 12%, к концу 2026-го она должна быть 8%. И это вполне реально. Это дает государству более низкую стоимость заимствования. По крайней мере, в четвертом квартале правительство рассчитывает занимать явно по ставкам ниже 10% годовых. Бюджет посчитан, в нем заложены объемы необходимого заимствования и наращивания госдолга. Судя по комментариям и руководства ЦБ, и Минфина, эти параметры устраивают обе стороны.
— Какие инструменты есть у государства для снижения инфляции, кроме ключевой ставки? Какими мерами на нее может повлиять правительство?
— Правительство может регулировать тарифы, в том числе на коммунальные, транспортные услуги, энергоресурсы. И при необходимости сдвигать в ту или иную сторону сроки их индексации. Влияние правительства на потребительские цены, если не считать социально значимых товаров, довольно ограниченное. Если говорить о ценах в более широком смысле, например, о биржевых, то на них уже могут быть меры воздействия — это и вливания из государственных резервов, и развитие биржевых торгов.
— В правительстве подчеркивают, что в России важно формировать экономику предложения. Это поможет сбалансировать инфляцию и избежать резких скачков роста цен?
— Безусловно, если экономика будет развиваться по пути увеличения предложения, это сделает ситуацию на рынке более стабильной, и вероятность скачков цен станет меньше. Но это длительный процесс, эффект будет заметен не завтра. Кроме того, экономика предложения полностью не исключает высокой инфляции, если политика ЦБ при этом будет очень мягкой.
Хотя, конечно, при развитии предложения на внутреннем рынке Банку России может быть легче сдерживать рост цен.
— Одной из задач повышения ставки было охлаждение рынка кредитования. Удалось ли это сделать в достаточной степени?
— Удалось, особенно в первом полугодии, когда ставка была 21%, эту роль она выполнила. Объемы выдачи кредитов и юридическим лицам, и физическим, в частности, ипотечных, тогда уменьшились. С конца лета — начала осени снова наблюдается некоторый рост, но пока теми темпами, которые не создают угрозы инфляционной стабильности.
— Из-за падения спроса на новостройки на фоне высокой ставки на рынке остается много непроданного первичного жилья, из-за этого застройщики не начинают новые проекты. Чем это грозит для отрасли, и как власти могут ее поддержать в такой ситуации?
— За два-три года действия льготной ипотеки до прошлогоднего повышения ключевой ставки строительный сектор получил очень большой импульс для развития. И поскольку он в основном происходил за счет высокого спроса, произошел некоторый перегрев отрасли и избыточные объемы строительства. Все время поддерживать рынок в таком состоянии было нельзя. То, что сейчас спрос ограничен, — следствие такой ситуации. Это нормальное охлаждение рынка.
Строительная отрасль уже сложные времена. Какие-то компании, конечно, уходили с рынка, но большинство находило возможности реструктуризировать свои обязательства, находить новые решения по проектам. Они могут быть более гибкими в ценовой политике, вместо того чтобы надеяться, что государство придет и спасет их. К тому же, полагаю, многие строительные компании за эти годы высоких цен и широкого действия льготной ипотеки накопили определенные резервы, которые позволят им пережить сложный период. А покупателей жилья схема с эскроу-счетами в любом случае защищает от того, чтобы остаться и без денег, и без квартиры, как было раньше.
