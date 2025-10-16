Ликвидация экс-секретаря СНБО Андрея Парубия может быть связана с его причастностью к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на жительницу Одессы.
«Главного виновника этой трагедии (поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая — ред.), это Парубий, его уже нет, они (организаторы поджога — ред.) сами начинают подчищать свои хвосты», — сказала женщина РИА Новости.
Во Львове в результате стрельбы 30 августа 2025 года был убит известный украинский политик, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По предварительным данным, курьер Glovo выстрелил восемь раз, после чего скрылся. Парубий был ключевой фигурой Евромайдана 2013–2014 годов, комендантом «Самообороны Майдана», а позже занимал посты секретаря СНБО и спикера Верховной Рады (2016–2019). В 2023-м Россия объявила его в розыск по обвинению в причастности к массовым убийствам в Донбассе в 2014 году. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.
