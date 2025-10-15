В Екатеринбурге умер школьник, смешав алкоголь с энергетиком

Силовики воздержались от комментариев
В Екатеринбурге 15 октября 15-летний подросток скончался после выпитого энергетика с алкоголем в квартире у друга на улице Академика Бардина. Плохо стало обоим, но потерял сознание один, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Друг погибшего вызвал скорую. Медики и силовики приехали на Бардина, 5 в районе 11:00. Перед потерей сознания парень пил спиртное и энергетик», — сказал собеседник.
Силовики организовали расследование. В пресс-службе регионального СУ СКР от комментариев воздержались.
