15 октября 2025

В Екатеринбурге умер школьник, смешав алкоголь с энергетиком

Фото:

В Екатеринбурге 15 октября 15-летний подросток скончался после выпитого энергетика с алкоголем в квартире у друга на улице Академика Бардина. Плохо стало обоим, но потерял сознание один, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Друг погибшего вызвал скорую. Медики и силовики приехали на Бардина, 5 в районе 11:00. Перед потерей сознания парень пил спиртное и энергетик», — сказал собеседник.

Силовики организовали расследование. В пресс-службе регионального СУ СКР от комментариев воздержались.

