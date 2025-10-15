15 октября 2025

Машины внезапно заблокировали у полусотни екатеринбуржцев. Фото

В Екатеринбурге приставы заблокировали колеса 56 машин должников
© Служба новостей «URA.RU»
Блокиратор получится снять после полного погашения долга
Блокиратор получится снять после полного погашения долга

В Екатеринбурге за последний месяц судебные приставы установили блокираторы колес на 56 автомобилей должников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Установили 56 блокираторов и составили 33 акта ареста автомашин должников в рамках 415 исполнительных производств на общую сумму задолженности 51 миллион рублей. Рейды проходили Екатеринбурге с 15 сентября», — пояснили в ведомстве.

По словам замруководителя областного ГУФССП России Дмитрия Шеломенцева, блокировка колес действенная мера для возвращения долгов. Ее снимают дистанционно только после полного погашения задолженности.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
