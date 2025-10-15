В Екатеринбурге за последний месяц судебные приставы установили блокираторы колес на 56 автомобилей должников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«Установили 56 блокираторов и составили 33 акта ареста автомашин должников в рамках 415 исполнительных производств на общую сумму задолженности 51 миллион рублей. Рейды проходили Екатеринбурге с 15 сентября», — пояснили в ведомстве.
По словам замруководителя областного ГУФССП России Дмитрия Шеломенцева, блокировка колес действенная мера для возвращения долгов. Ее снимают дистанционно только после полного погашения задолженности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!