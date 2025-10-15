Власти Нижневартовска раскрыли, как повысят зарплату бюджетникам

В Нижневартовске с первого октября работникам муниципальных учреждений повысили зарплату. Индексация составила 7,6%, сообщили URA.RU в мэрии.
«Установлено увеличение с 01.10.2025 на 7,6% фондов оплаты труда муниципальных учреждений города Нижневартовска. Изменения касаются категорий работников, которые не предусмотрены в указах президента Российской Федерации», — пояснили агентству в городской администрации.
Уточняется, что повышение заработной платы затронет порядка шести тысяч работников. В их числе и те, кто трудится учреждениях социальной сферы.
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках поручения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Сургуте будет увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Рост составит 7,6 %.
