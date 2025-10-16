Британия и Украина готовят диверсии против «Турецкого потока»

Британские спецслужбы совместно с Украиной планируют диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ, которое прошло в Самарканде.
«У нас есть информация, что британские спецслужбы при участии украинских коллег разрабатывают планы по проведению диверсий в отношении газопровода „Турецкий поток“», — подчеркнул глава ФСБ. Иных подробностей директор ФСБ не привел.
Ранее, после подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году, Россия усилила меры по обеспечению безопасности своих энергетических маршрутов. Газопровод «Турецкий поток» с 2020 года обеспечивает поставки российского газа в Турцию и страны Европы по дну Черного моря, являясь одним из ключевых маршрутов экспорта. В 2025 году Россия увеличила поставки газа по этому направлению на 26% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает стратегическую важность объекта на фоне растущих угроз диверсий и кибератак.
