Начальнику генштаба ВСУ предъявили обвинение в гибели более 200 мирных жителей

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артуру Артеменко заочно предъявили обвинение в причастности к гибели более 200 мирных жителей на территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В результате этих преступных указаний военнослужащие ВСУ осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, что привело к ранениям и гибели 222 человек, в том числе 17 детей. Разрушено более 130 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в официальном сообщении ведомства. По данным Следственного комитета, с 2014 года в России возбуждено 8 411 уголовных дел о преступлениях, совершенных представителями украинских вооруженных формирований против мирного населения Донбасса.

Также фигурантами новых уголовных дел стали командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и командующий 14-м отдельным полком беспилотных систем Дмитрий Бондарович. Обвинения связаны с террористической деятельностью и многочисленными обстрелами населенных пунктов региона.

Следственные органы также продолжают работу с задержанным бойцом полка «Азов» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) Александром Биляевым. На установленной им и Давидом Москаевым растяжке с гранатой подорвался мирный житель Мариуполя. Давид Москаев впоследствии погиб.

