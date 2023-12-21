Жители ХМАО бросились переводить деньги в золото

У жители ХМАО в два раза вырос интерес к вложениям денег в золото

Югорчане стали активно вкладывать свои сбережения в золото Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно вкладывать свои сбережения в золото. С начала года подобные вложения на обезличенных металлических счетах югорчан выросли в два раза. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями банковской сферы.

«Самыми популярными являются вложения в золото. Причем, его доля в региональном портфеле с начала года выросла с 77% до 88%. В конце 2022 объем инвестиций югорчан в золото составлял 34,3 млн рублей, теперь — больше 70 млн рублей, в пересчете на сегодняшний курс и вес — это почти 12 килограммовых слитков», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

Общий портфель югорчан по всем драгоценным металлам в обезличенных счетах с начала года тоже вырос в два раза. В Сбере фиксируют, что самым пиковым месяцем по вложениям стал октябрь. Только золота югорчане тогда купили на 3,5 миллиона рублей. Вторым по популярности у жителей ХМАО является серебро, а меньше всего вкладывают в платину и палладий.

«В долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации», — добавляет агентству управляющий югорского Сбера Александр Солоп.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали избавляться от долларов и евро. За второй и третий кварталы объем иностранных валют на счетах югорчан снизился более чем на 10%.