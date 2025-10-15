Больше половины учреждений культуры в Екатеринбурге нужен ремонт, но денег нет

В 2025 году в Екатеринбурге 58,7% учреждений культуры находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта. Об этом в ходе обсуждения проекта развития культуры в городе с 2026 по 2030 год на совместном заседании комиссий гордумы по местному самоуправлению и по бюджету заявил депутат Владимир Крицкий, сообщает корреспондент URA.RU. Через пять лет цифра особо не изменится, так как на ремонт выделяется мало средств.
«На 2025 год 58,7% учреждений культуры находятся в аварийном состоянии либо требуют капремонта. Мы смотрим распределение средств в программе на пять лет и видим, что на четыре направления (ЦПКиО, зоопарк, музеи, библиотеки) выделяется три четверти. Четверть остается на остальные учреждения культуры. Очевидно, что на устранение аварийности и капремонты будут выделяться крохи, потому что там денег просто нет», — возмутился Крицкий.
Глава департамента культуры мэрии Илья Марков подтвердил, что до 2030 года, с учетом подтвержденного финансирования городом, областью и РФ, на ремонт будет выделено немного денег. «У нас на сегодняшний день запланировано к стройке и капитальному ремонту пока лишь 3-4 объекта», — добавил он.
В 2025 году должны отремонтировать детскую школу искусств №10 в поселке Кольцово, которая сейчас закрыта. В 2026 году начнут работы по ремонту детской школы №15 на ЖБИ. А также приступить к созданию проектно-сметной документации по приведению в порядок ДК «Авиаработников» (Кольцово) и строительству детской школы искусств №11 в Верх-Исетском районе.
Ранее в мэрии заявили о том, что ремонт старейшего кинотеатра «Колизей» отложили на 2026 год. Так как не получилось привлечь федеральные деньги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!