Клинцевич: ВСУ готовят мощную PR-акцию в зоне СВО

Киев готовит масштабную медийную акцию с демонстративной попыткой прорыва российской обороны после консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
«Вместо того, чтобы резервы, которые у него есть, рассредоточить с точки зрения обороны на те или иные участки, Киев будет создавать очередную медийную PR-акцию, то есть им придется большое количество сил и средств задействовать», — подчеркнул Клинцевич в интервью РИА Новости. Решение о проведении такой операции связано с необходимостью продемонстрировать Вашингтону и западным союзникам готовность к активным действиям.
Эксперт также уточнил, что вероятный сценарий предполагает наступление Вооруженных сил Украины крупными силами по нескольким направлениям. Такой подход, по его словам, может привести к серьезным потерям среди украинских военных, но не окажет значимого влияния на общую обстановку на линии боевого соприкосновения. Ранее Дональд Трамп заявил, что украинская армия планирует перейти в наступление и он собирается принять по этому поводу решение на переговорах с Зеленским.
