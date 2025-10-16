Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал возможное новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп. По словам парламентария, любые попытки украинской армии перейти в наступление приведут к катастрофическим последствиям для самой Украины.
«Зеленский, не считаясь с любыми потерями, в надежде удержаться в расшатанном кресле диктатора с сохранением поставок летального оружия со стороны Запада будет пытаться перехватить инициативу, в том числе организуя новое фатальное наступление, которое обернется очередной катастрофой для ВСУ», — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости. Он считает, что Зеленский осознанно пытается обмануть Трампа.
По словам Михаила Шеремета, украинское руководство нацелено не столько на реальные успехи на линии фронта, сколько на выполнение «остервенелых террористических актов» против гражданской инфраструктуры и мирных жителей России. Он считает, что подобные действия направлены на создание видимости активности перед западными партнерами и привлечение дополнительной военной помощи.
Ранее Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что украинские военные планируют начать новое наступление, а решение по поддержке Киева он примет после встречи с Владимиром Зеленским. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что любые попытки украинских войск изменить ситуацию на поле боя силовыми методами приведут к новым потерям и не оправдают ожидания западных союзников.
