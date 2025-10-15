ХМАО получит транш в миллиард рублей на расселение аварийного жилья

Власти Югры получат миллиард рублей на расселение аварийного жилья
Власти ХМАО получат более миллиарда рублей на новый этап расселения аварийного жилья. Об этом сообщается на портале «Правительство России».
«Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре одобрен один миллиард рублей рублей на переселение 6,7 тысячи человек из аварийных домов. Площадью 119,5 тысяч квадратных метров», — сообщается на сайте правительства.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО определили места, где снесут старые локации под комплексное развитие территорий. Общая площадь этих участков составляет 450,0 гектаров.
