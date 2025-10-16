На мебельщика из Екатеринбурга ополчились горожане, он — фигурант громкого дела

Полиция Екатеринбурга отказывается возбудить уголовное дело против мебельщика Сергея, которого несколько горожан обвиняют в мошенничестве. По их словам, мужчина брал деньги за ремонт мебели, а потом просто пропадал. Позже Сергей стал потерпевшим по уголовному делу, он заявил силовикам, что его якобы изнасиловали ножкой от стула. Подробности истории — в материале URA.RU.
«Втирался в доверие»
От действий Сергея могли пострадать восемь жителей Екатеринбурга. Половина из них написала коллективное заявление в полицию. Они просят привлечь мужчину к уголовной ответственности, заявляя, что потеряли из-за него 400 тысяч рублей. Клиенты находили Сергея в социальных сетях и на онлайн-площадках.
Потерпевшие считают, что мужчина умело втирался в доверие, а потом «кидал». Сначала он выполнял небольшие заказы, а когда брался за работу посерьезнее, то пропадал, не вернув ни мебель, ни деньги. Договор заключался на супругу Сергея, но в переговорах участвовал он лично. За деньгами тоже приходил сам. В своих объявлениях мужчина писал, что имеет большой опыт в ремонте мебели. Его мастерская была расположена в Орджоникидзевском районе.
Когда недовольные клиенты просили вернуть деньги, то Сергей якобы угрожал, что подаст заявление в полицию за вымогательство. После этого некоторые подавали иски в суд и выигрывали дело. Тогда Сергей возвращал незначительную часть средств. 13 мая обманутые клиенты отправили заявление в городское управление МВД, оттуда его передали в ОП-15, а затем в отдел полиции №1. Силовики посмотрели его и вернули обратно в 15-й. В июле полицейские отказались возбудить дело, а в августе это решение отменила прокуратура. «По указанию прокуратуры сотрудники полиции опросили потерпевших граждан, однако самого мебельщика сотрудники полиции не опросили и не ищут. В установленный законом месячный срок заявителям о результатах проверки сообщено не было, бездействие обжаловано в Орджоникидзевский районный суд», — сообщила URA.RU адвокат потерпевших Юлия Лаптева.
«Изнасилование»
Прошлым летом Сергей получил заказ от владельца спа-салона на изготовление мебели. Мужчина взял задаток, но не выполнил работу в срок. В октябре мастер получил новый заказ на Уктусе и приехал туда, но в квартире его якобы ждали крепкие парни в масках. Следствие считает, что Сергея начали избивать и требовать с него деньги, которые он взял за прежнюю работу.
Сергея увезли в его мастерскую, где над ним продолжили издеваться. Там же над ним надругались ножкой от стула, считает СК. Когда Сергей смог выбраться из мастерской, то написал заявление. Обидчиков задержали.
Другой источник URA.RU, погруженный в тему, описал ситуацию иначе. По его словам, мужчину насильно не удерживали в помещении, оружием ему не угрожали.
«Суд»
В издевательствах над Сергеем обвинили группу из пяти мужчин. На время расследования уголовного дела они находились под домашним арестом. В их деле пять статей Уголовного кодекса РФ. «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 2 ст. 132 УК РФ), «Похищение человека» (ч. 2 ст. 126 УК РФ), «Вымогательство» (ч. 2 ст. 163 УК РФ), «Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ) и «Неправомерное завладение автомобилем» (ч. 2 ст. 166 УК РФ).
Силовики считают, что банда угнала авто Сергея, когда пытала его. Также у них нашли скрытые камеры. В частности, они были установлены в спа-салоне. Оперативно связаться с самим Сергеем не удалось.
