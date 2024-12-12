12 декабря 2024

Трое екатеринбуржцев изнасиловали мужчину ножкой от табурета

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , зима, мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Силовики задержали одного из подозреваемых Фото:

Трое екатеринбуржцев изнасиловали ножкой от табурета 46-летнего мужчину в мастерской. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

По его словам, ЧП произошло вечером 26 октября. «Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — сказал собеседник агентства.

В полицию пострадавший обращаться не стал. Одного из фигурантов задержали по подозрению в другом преступлении. По предварительным данным, с потерпевшего он вымогал деньги. Остальных злоумышленников ищут. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.

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Трое екатеринбуржцев изнасиловали ножкой от табурета 46-летнего мужчину в мастерской. Подробности истории URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло вечером 26 октября. «Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — сказал собеседник агентства. В полицию пострадавший обращаться не стал. Одного из фигурантов задержали по подозрению в другом преступлении. По предварительным данным, с потерпевшего он вымогал деньги. Остальных злоумышленников ищут. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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