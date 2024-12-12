Трое екатеринбуржцев изнасиловали мужчину ножкой от табурета

Трое екатеринбуржцев изнасиловали ножкой от табурета 46-летнего мужчину в мастерской. Подробности истории URA.RU рассказал источник.
По его словам, ЧП произошло вечером 26 октября. «Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — сказал собеседник агентства.
В полицию пострадавший обращаться не стал. Одного из фигурантов задержали по подозрению в другом преступлении. По предварительным данным, с потерпевшего он вымогал деньги. Остальных злоумышленников ищут. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
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