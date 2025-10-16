Geely Motors ответила на слова, что их машины ломаются из-за российского бензина

Китайский автопроизводитель Geely Motors подтвердил факты поломок двигателей у автомобилей 2025 года выпуска, ввезенных в Россию по параллельному импорту. В компании признали, что состав российского топлива отличается от китайского, что теоретически могло спровоцировать неисправности.
«Подобные случаи носят единичный характер», — заявила пресс-служба Geely Motors для «Авто.ру». При этом в компании уточнили, что проводят сервисные кампании по обновлению программного обеспечения блока управления двигателем. Работы затрагивают в частности модель Monjaro. Как пояснили производитель, российское топливо соответствует ГОСТу, но уровень октанов в нем выше, чем в китайском бензине.
Проблемы с двигателями затронули несколько популярных моделей Geely, включая Cityray, Monjaro, Boyue Pro, Tugella и Coolray. Первоначально о неисправностях сообщалось из-за многочисленных жалоб владельцев. Несмотря на заявления производителя о единичных случаях, масштаб проблемы может быть шире — только в Москве за первые девять месяцев 2024 года было продано 11,4 тысячи автомобилей Geely, что сделало марку лидером продаж в столице.
Ранее китайские автопроизводители, включая Geely, пересматривали цены и скидки на свои модели в России на фоне ожидаемого повышения утильсбора с 1 ноября 2025 года. Это привело к росту спроса на автомобили и увеличению объемов ввоза машин по параллельному импорту. В результате, количество проданных Geely в Москве существенно выросло, что могло способствовать выявлению большего числа случаев поломок.
