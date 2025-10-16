Путин напомнил, чего Западу стоил отказ от российских энергоресурсов

Путин: отказ от энергоресурсов РФ обернулся для Европы ростом цен
Путин заявил, что в ЕС начали расти цены на энергоресурсы после отказа от российского газа
Отказ европейских стран от российских энергоресурсов под политическим давлением привел к росту цен и снижению промышленного производства в Евросоюзе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, в итоге в ЕС растут цены и падают обороты промышленности», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он добавил, что энергетическая архитектура в мире сейчас подвергается искусственным изменениям из-за действий западных элит. По его словам, эти процессы связаны как с появлением новых экономических центров, так и с политикой западных государств. Путин подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, несмотря на внешнее давление.

В 2025 году в Москве с 15 по 17 октября проходит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Организацию мероприятия осуществляет фонд «Росконгресс» при содействии правительства Российской Федерации, Министерства энергетики и правительства Москвы. Ключевая тема РЭН-2025 — «Создавая энергетику будущего вместе». В программе форума запланировано проведение свыше 60 специализированных сессий и деловых дискуссий, участие в которых примут более 100 экспертов и спикеров.

