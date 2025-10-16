Путин объяснил, почему разрушается глобальная энергетическая система

Разрушение глобальной энергетической системы связано с агрессивным давлением западных элит. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, многие европейские страны из-за политического давления отказались от закупок российских энергоносителей.
«Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит. Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей», — заявил Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что мировая энергетика переживает перестройку, которая в целом объясняется объективными причинами. По его словам, возникают новые центры экономического развития, растет потребление и многое другое.
С 15 по 17 октября 2025 года в Москве проходит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), организованный фондом «Росконгресс» при поддержке федеральных и городских властей, а также Минэнерго. Основная тема мероприятия — совместное развитие энергетической отрасли. В программе более 60 сессий с участием свыше 100 экспертов.
