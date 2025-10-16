Путин шуткой ответил на отказ Запада обслуживать российский ТЭК

Путин: отказ Запада от российских энергоносителей — это «чушь и ерунда»
Путин сравнил отказ Запада от российских энергоносителей с «покупкой билета назло кондуктору»
Президент России Владимир Путин прокомментировал отказ западных стран от поставок оборудования для российского топливно-энергетического комплекса и российских энергоносителей. Глава государства сравнил эти действия с ситуацией, когда человек «покупает билет и не едет назло кондуктору», назвав такую политику бессмысленной.

«Купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего бытия», — заявил Путин на международном форуме "Российской энергетической недели".

По словам президента, западные компании, отказавшиеся от сотрудничества с Россией, вынуждены сокращать персонал и терять рынки сбыта, поскольку российский рынок был одним из основных для высокотехнологичной продукции. При этом российские предприятия наращивают собственные компетенции и становятся технологическими лидерами.

Путин подчеркнул, что европейские производители, подчиняясь политическому давлению, лишаются доступа к одному из ключевых рынков. Это делает их производство нерентабельным, ведет к сокращению рабочих мест и потере технологий. В то же время российские компании активно развивают собственные производственные цепочки и находят новых партнеров по всему миру.

Ранее на форуме «Валдай» Владимир Путин уже подчеркивал важность макроэкономической стабильности и отмечал устойчивость мирового энергетического рынка на фоне растущего спроса на энергоресурсы. Президент также говорил о необходимости технологического развития российских предприятий и реформировании рынка труда для повышения производительности. Эти заявления отражают стратегию России по адаптации к ограничениям и поиску новых возможностей на глобальном рынке.

