Президент России Владимир Путин прокомментировал отказ западных стран от поставок оборудования для российского топливно-энергетического комплекса и российских энергоносителей. Глава государства сравнил эти действия с ситуацией, когда человек «покупает билет и не едет назло кондуктору», назвав такую политику бессмысленной.
«Купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего бытия», — заявил Путин на международном форуме "Российской энергетической недели".
По словам президента, западные компании, отказавшиеся от сотрудничества с Россией, вынуждены сокращать персонал и терять рынки сбыта, поскольку российский рынок был одним из основных для высокотехнологичной продукции. При этом российские предприятия наращивают собственные компетенции и становятся технологическими лидерами.
Путин подчеркнул, что европейские производители, подчиняясь политическому давлению, лишаются доступа к одному из ключевых рынков. Это делает их производство нерентабельным, ведет к сокращению рабочих мест и потере технологий. В то же время российские компании активно развивают собственные производственные цепочки и находят новых партнеров по всему миру.
Ранее на форуме «Валдай» Владимир Путин уже подчеркивал важность макроэкономической стабильности и отмечал устойчивость мирового энергетического рынка на фоне растущего спроса на энергоресурсы. Президент также говорил о необходимости технологического развития российских предприятий и реформировании рынка труда для повышения производительности. Эти заявления отражают стратегию России по адаптации к ограничениям и поиску новых возможностей на глобальном рынке.
