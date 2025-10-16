РБК: генерал-полковник Фомин готовится к отставке

Генерал-полковник Александр Фомин готовится покинуть пост заместителя министра обороны России. Об этом сообщили два источника, близких к Минобороны. По их данным, указ о кадровых перестановках уже подготовлен. Место Фомина займет первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
«Указ о назначениях уже подготовлен, сейчас решается вопрос о распределении обязанностей между замминистрами», — сообщили источники РБК. По их данным, причиной изменений стали плановые перестановки в руководстве ведомства. Официальных комментариев от Минобороны и администрации президента пока не поступало.
Александр Фомин занимал пост заместителя министра обороны с 2017 года и курировал международное военное и военно-техническое сотрудничество. Он был членом российской переговорной группы по Украине в 2022 и 2025 годах. Главой делегации выступает помощник президента Владимир Мединский. Василию Осьмакову 42 года, с 2021 года он занимает должность первого замминистра Минпромторга. Его будущие обязанности в Минобороны пока уточняются.
