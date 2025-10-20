Владимир Ковалев покинет пост директора департамента экономразвития Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев уходит в отставку. Чиновник уволится из правительства региона до конца октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Директор департамента экономики Владимир Ковалев уйдет в отставку. Дорабатывает до конца октября. Вместо него временным руководителем назначат первого заместителя Илью Овсянникова. Говорят, что потом его утвердят главой ведомства», — сообщили источники.

Ковалев возглавил ведомство в начала лета 2020 года. Сначала он несколько месяцев руководил департаментом экономики в качестве врио директора. До этого он был руководителем департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики. Ведомство в том же году вошло в состав депэкономразвития.

