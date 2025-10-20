Директор курганского департамента экономики Ковалев уходит в отставку. Инсайд
Владимир Ковалев покинет пост директора департамента экономразвития Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев уходит в отставку. Чиновник уволится из правительства региона до конца октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«Директор департамента экономики Владимир Ковалев уйдет в отставку. Дорабатывает до конца октября. Вместо него временным руководителем назначат первого заместителя Илью Овсянникова. Говорят, что потом его утвердят главой ведомства», — сообщили источники.
Ковалев возглавил ведомство в начала лета 2020 года. Сначала он несколько месяцев руководил департаментом экономики в качестве врио директора. До этого он был руководителем департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики. Ведомство в том же году вошло в состав депэкономразвития.
Ранее URA.RU писало, что в отставку ушла директор департамента строительства Курганской области Ирина Саблукова. Она проработала в должности руководителя ведомства с 2019 года. Вместо нее исполняющим обязанности поставили Сергея Цуканова — первого замглавы.
Материал из сюжета:Перестановки в правительстве Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!