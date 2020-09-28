28 сентября 2020

В Курганском правительстве назначили директора департамента

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Пресс-тур на предприятие
Владимир Ковалев официально возглавил департамент экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Курганской области

Директором департамента экономического развития Курганской области назначен Владимир Ковалев, сообщает пресс-служба главы региона. До этого чиновник несколько месяцев руководил ведомством в статусе временно исполняющего обязанности.

«Владимир Ковалев назначен директором департамента экономического развития Курганской области. Соответствующее распоряжение губернатора подписано 29 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кадровые перестановки в департаменте экономики начались в начале июня. Тогда в состав ведомства включили управление промышленности. Ранее это был отдельный орган исполнительной власти — департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, а Ковалев был его директором. 2 июня чиновник возглавил объединенный орган в статусе врио.

Ранее URA.RU сообщало, что заместителем директора департамента экономического развития Курганской области в начале сентября назначен Антон Тупицын. Он отвечает за промышленность и транспорт в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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