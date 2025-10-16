Свердловчане едут на отдых в секретную страну — там бушует холера

Свердловчане решаются на путешествия в Монголию, несмотря на то, что там время от времени фиксируются вспышки холеры, а популярность страны довольно низкая. Рискнуть и посмотреть Монголию решила свердловчанка Диана, о том, почему они с семьей выбрали такой отдых, девушка рассказала корреспонденту URA.RU.
«Поехали на машине из Екатеринбурга, потому что маршрут красивый и можно посмотреть Алтай по дороге. Почитали, что там есть холера, но случаев мало, а на обратном пути прошли санитарную зону, все было в порядке», — поделилась Диана.
В разговоре с корреспондентом URA.RU глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подчеркнул, что Монголия является очень перспективной страной для привлечения туда туристов, однако пока уровень туристического потока остается низким.
«Это очень специфическое направление, и мы несколько лет работали над возможностью прямого авиасообщения из Улан-Батора в Екатеринбург. Но на данный момент даже из Москвы рейсы совершаются не всегда. У Монголии богатая история, но с точки зрения объектов показа она существенно уступает нашим центрально-азиатским республикам. К сожалению, хорошо сохраненных, узнаваемых объектов там немного», — уточнил Мальцев.
Он также добавил, что перед поездкой туристов уведомляют о периодически нестабильной эпидемиологической обстановке от Росэпиднадзора о вспышках заболеваний. «Туристское сообщество оповещено о том, что там не полностью благоприятная эпидемиологическая ситуация. Важно учитывать, что в Монголию отправится только подготовленный турист, много видевший, он взвесит все риски», — заключил Мальцев.
