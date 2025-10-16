Свердловчане отличились в семейном конкурсе страны

Семья участника СВО из Свердловской области победила во Всероссийском конкурсе
Свердловчане победили в номинации «Сельская семья»
Свердловчане победили в номинации «Сельская семья»

Иван и Виктория Денисовы стали призерами Всероссийского конкурса «Семья года». Пара с четырьмя детьми (два сына и две дочери, младшая еще годовалая) проживает в деревне Артемейкова Ачитского муниципального округа Свердловской области. Денисовы победили в номинации «Сельская семья», сообщили в департаменте информполитики области. 

«Семья Денисовых — яркий пример сплоченности, взаимоподдержки и преданности своему делу. В нашем регионе вопросам поддержки семей губернатор Денис Паслер и правительство региона уделяют особое внимание», — процитировали в ДИП слова и.о. министра социальной политики региона Андрея Злоказова.

Глава семьи является участником СВО, сейчас работает пожарным. Хозяйка — замдиректора по воспитательной работе местной школы. Старшая дочь также успела заявить о себе на всю страну. Она является победителем Всероссийской олимпиады «Умники России». 

В 2025 году Всероссийский конкурс «Семья года» прошел в 10 раз. Всего было подано 11 тысяч заявок. Победителям стали 89 пар с детьми в шести номинациях: «Многодетная семья» (22 диплома), «Молодая семья» (10), «Сельская семья» (14), «Золотая семья» (8), «Семья — хранитель традиций» (20), «Семья защитника Отечества» (15). Церемония награждения прошла в Москве в национальном центре «Россия». 

