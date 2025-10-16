Жительница Перми получила тяжелую травму в фитнес-клубе «Легенда» — на ее ногу упал 50-килограммовый груз с тренажера. Женщина перенесла три операции и два месяца не могла ходить, после чего суд взыскал с клуба 760 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа.
«В Перми завершилось судебное разбирательство между местной жительницей Евгенией и фитнес-клубом „Легенда“, где женщина получила тяжелую травму. Инцидент произошел после тренировки, когда с тренажера внезапно сорвался 50-килограммовый груз и упал ей на ногу», — передает URA.RU. Информация опубликована в мессенджере МАХ.
В результате у женщины были раздроблены кости, ей потребовалось три операции и установка спиц для восстановления. По словам пострадавшей, она два месяца не могла ходить, а руководство клуба не связалось с ней после инцидента. Евгения, занимавшаяся спортом с 18 лет и посещавшая этот фитнес-клуб более 500 раз за 6 лет, также отметила, что инструктаж по технике безопасности в зале не проводился.
Суд удовлетворил иск женщины к фитнес-клубу, взыскав с компании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 260 тысяч рублей штрафа. Всего спортивный клуб должен выплатить пострадавшей 760 тысяч рублей.
