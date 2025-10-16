За раздробленную ногу в спортзале пермячка получила сотни тысяч рублей. Фото

Суд взыскал с пермского фитнес-клуба 760 тысяч рублей за тяжелую травму клиентки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячка 6 лет занималась в фитнес-клубе
Пермячка 6 лет занималась в фитнес-клубе Фото:

Жительница Перми получила тяжелую травму в фитнес-клубе «Легенда» — на ее ногу упал 50-килограммовый груз с тренажера. Женщина перенесла три операции и два месяца не могла ходить, после чего суд взыскал с клуба 760 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа. 

«В Перми завершилось судебное разбирательство между местной жительницей Евгенией и фитнес-клубом „Легенда“, где женщина получила тяжелую травму. Инцидент произошел после тренировки, когда с тренажера внезапно сорвался 50-килограммовый груз и упал ей на ногу», — передает URA.RU. Информация опубликована в мессенджере МАХ. 

В результате у женщины были раздроблены кости, ей потребовалось три операции и установка спиц для восстановления. По словам пострадавшей, она два месяца не могла ходить, а руководство клуба не связалось с ней после инцидента. Евгения, занимавшаяся спортом с 18 лет и посещавшая этот фитнес-клуб более 500 раз за 6 лет, также отметила, что инструктаж по технике безопасности в зале не проводился.

Суд удовлетворил иск женщины к фитнес-клубу, взыскав с компании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 260 тысяч рублей штрафа. Всего спортивный клуб должен выплатить пострадавшей 760 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми получила тяжелую травму в фитнес-клубе «Легенда» — на ее ногу упал 50-килограммовый груз с тренажера. Женщина перенесла три операции и два месяца не могла ходить, после чего суд взыскал с клуба 760 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа.  «В Перми завершилось судебное разбирательство между местной жительницей Евгенией и фитнес-клубом „Легенда“, где женщина получила тяжелую травму. Инцидент произошел после тренировки, когда с тренажера внезапно сорвался 50-килограммовый груз и упал ей на ногу», — передает URA.RU. Информация опубликована в мессенджере МАХ.  В результате у женщины были раздроблены кости, ей потребовалось три операции и установка спиц для восстановления. По словам пострадавшей, она два месяца не могла ходить, а руководство клуба не связалось с ней после инцидента. Евгения, занимавшаяся спортом с 18 лет и посещавшая этот фитнес-клуб более 500 раз за 6 лет, также отметила, что инструктаж по технике безопасности в зале не проводился. Суд удовлетворил иск женщины к фитнес-клубу, взыскав с компании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 260 тысяч рублей штрафа. Всего спортивный клуб должен выплатить пострадавшей 760 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...