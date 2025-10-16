Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб от ранений, полученных в результате удара вражеского беспилотника на запорожском направлении, сообщает глава Запорожской области Евгений Балицкий. Инцидент произошел 16 октября 2025 года, также тяжело ранен журналист Юрий Войткевич. О трагедии Балицкий сообщил на своем официальном telegram-канале.
По словам Балицкого, журналисты работали в Запорожской области с первых дней возвращения региона в состав России. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию», — написал он в обращении. Глава региона отметил, что знает погибшего и раненого лично, и охарактеризовал их как людей чести, самоотверженных и патриотичных. Он подчеркнул, что удар был нанесен по группе журналистов, которые рассказывают правду о событиях на линии фронта и ежедневно подвергаются опасности рядом с военными.
В сообщении также говорится, что оба военкора освещали события в зоне специальной военной операции с 2022 года. Балицкий выразил уверенность, что их работа имела большое значение для информирования общественности о реальном положении дел на запорожском направлении. Подробности о состоянии Юрия Войткевича и обстоятельствах атаки уточняются. РИА Новости и коллеги погибшего выразили соболезнования семье и близким Ивана Зуева.
