Трамп отказал Украине в Tomahawk из-за нужд США

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, поскольку эти вооружения необходимы самой стране. Такое заявление сделал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, Вашингтон считает необходимым сохранить их для собственных нужд.
«Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — сказал Трамп.
Кроме того, в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме Трамп выразил мнение, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут пройти «в достаточно ближайшие сроки», предположительно в течение двух недель. Он отметил, что в настоящее время готовится встреча государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Трампа, к организации будущего саммита также будут привлечены вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
