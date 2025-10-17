Трамп отказал Украине в Tomahawk из-за нужд США

Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk
Трамп объяснил, почему США не смогут расходовать «Томагавки»
Трамп объяснил, почему США не смогут расходовать «Томагавки» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, поскольку эти вооружения необходимы самой стране. Такое заявление сделал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. По его словам, Вашингтон считает необходимым сохранить их для собственных нужд.

«Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — сказал Трамп. 

Кроме того, в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме Трамп выразил мнение, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут пройти «в достаточно ближайшие сроки», предположительно в течение двух недель. Он отметил, что в настоящее время готовится встреча государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Трампа, к организации будущего саммита также будут привлечены вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

