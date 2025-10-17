Назван неутешительный прогноз по ставке ЦБ в октябре

Центробанк сохранит ключевую ставку в октябре на уровне 17%
Ключевая ставка останется на прежнем уровне
Ключевая ставка останется на прежнем уровне

В России Центральный банк может сохранить ключевую ставку в 17% в октябре. Об этом говорится в финансовом прогнозе. Снижения не будет из-за высоких инфляционных ожиданий.

«ЦБ сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики и сохранит ключевую ставку на уровне 17% по итогам заседания 24 октября», — передает газета «Известия» со ссылкой на прогноз. В сентябре инфляция в стране снова выросла.

Ранее Банк России уже снизил ключевую ставку с 18% до 17% на фоне восстановления экономики и замедления инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 8,1%, однако сохраняющиеся проинфляционные риски и рост кредитования заставляют регулятора проявлять осторожность при дальнейших решениях по ставке. Эксперты и чиновники отмечали, что цикл смягчения политики продолжается, но снижение ниже 15% до конца года маловероятно.

