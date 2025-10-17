Продуктовая корзина россиян внезапно уменьшилась

В России отмечено заметное снижение темпов увеличения расходов граждан в розничной торговле, что свидетельствует об усилении экономии среди населения. Такие данные представлены в исследовании, проведенном Совкомбанком.
«По итогам сентября склонность россиян к сбережениям значительно возросла: доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, достигла самого высокого уровня с 2023 года. В результате изменения потребительского поведения произошло перераспределение структуры доходов розничных компаний — их выручка увеличивается преимущественно за счет дискаунтеров и корпоративных клиентов», — показал анализ отчетностей, проведенный «Известиями».
Как сообщил изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, за восемь месяцев 2025 года объем розничного товарооборота увеличился лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Особое замедление зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров: здесь рост оборота составил 2%, что почти в шесть раз уступает темпам 2024 года.
Представитель X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») уточнил, что в продуктовом ритейле в период с января по сентябрь наблюдается замедление темпов роста до 2% по сравнению с 6–8% годом ранее. Он отметил, что продолжается тенденция сокращения потребления в сегменте продовольственной розницы, что приводит к уменьшению площади магазинов и оптимизации товарного ассортимента.
Ранее в России почти на 30% подорожала сельдь, которая традиционно пользуется спросом у жителей страны. В период с января по сентябрь 2025 года средняя цена на соленую сельдь достигла 375 рублей за килограмм, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 28%.
