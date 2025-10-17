В США раскрыли план Трампа на Зеленского в Вашингтоне

В США раскрыли план Трампа на Зеленского в Вашингтоне
Трамп встретится за обедом с Зеленским и улетит во Флориду
Глава США Дональд Трамп встретит украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом говорится в официальном расписании главы Белого дома.

Согласно расписанию, встреча Трампа и Зеленского пройдет в формате закрытого обеда в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск). После американский президент отправится во Флориду.

Встреча Трампа и Зеленского состоится в рамках визита украинского президента в Вашингтон. Президент Украины сообщал о намерении обсудить военную помощь, в том числе возможность поставок дальнобойного вооружения.

На встрече должен был рассматриваться вопрос о поставках Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер отметил, что США также нуждаются в подобных ракетах, и вопрос о возможных поставках остается открытым.

