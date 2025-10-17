Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России. Представители дипмиссии объявили конкурс проектов для выбора уполномоченного агентства, которое займется обслуживанием визовых процедур на территории России.
«Большое воздействие на визовую работу в посольстве России в Японии, а также в генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция еще сохранится», — говорится в сообщении на сайте японской дипмиссии. Кроме того в связи с резким увеличением количества заявлений на туристические визы от россиян в последнее время увеличились сроки рассмотрения документов.
В посольстве пояснили, что планируется передать ряд функций — таких как прием заявлений, распределение по типам виз, ответы на запросы, возврат паспортов — частной компании, выбранной на конкурсной основе. Новый сервис предполагается запустить в период с 9 января по 31 марта 2026 года. В материалах отмечается, что это решение позволит оптимизировать процесс выдачи виз, снизить нагрузку на сотрудников диппредставительства и повысить качество обслуживания туристов.
Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что за первые девять месяцев текущего года количество выданных виз россиянам превысило показатели всего 2024 года. По состоянию на середину сентября 2025 года число выданных виз составило 60 тысяч.
