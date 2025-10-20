Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Курганский застройщик построит шестиэтажный паркинг для ЖК в Екатеринбурге. Фото

20 октября 2025 в 09:30
Курганская компания построит паркинг на 490 машино-мест в Екатеринбурге

Фото: Илья Московец © URA.RU

Одна из курганских компаний построит многоуровневый паркинг для жилого комплекса в Екатеринбурге. Он будет иметь почти 500 машино-мест. Информация об этом сообщается в единой системе жилищного строительства.

«Многоуровневая парковка на шесть этажей. Количество машино-мест в паркинге: 490», — говорится в информации.

Согласно проекту, средняя площадь помещений составит по 15 квадратных метров. На одном этаже в среднем будет расположено по 82 нежилых помещения. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2027 года.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут дома, чтобы построить ЖК с подземным паркингом. Жилой комплекс планируют возвести на пересечении улиц Комсомольская — Климова. Для этого будут демонтированы два аварийных дома. В одном уже расселили всех жильцов и он готов к сносу. 

Паркинг будет состоять из шести этажей

Фото: ДОМ.РФ

