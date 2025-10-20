В Кургане и Шадринске не работает телевидение и радио

В Кургане и Шадринске перебои с телепередачами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске кратковременные перерывы вещания цифровых телевизионных каналов и радиостанций. Это связано с проведением плановых профилактических работ на передающих технических средствах курганского радиотелевизионного центра. Об этом сообщает филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«20 октября 2025 года с 3:00 до 12:00 местного времени в Кургане и Шадринске на передающих технических средствах Курганского ОРТПЦ будут проводиться плановые профилактические работы. В указанный период возможно отсутствие вещания цифровых телевизионных каналов 1-го, 2-го мультиплекса и радиостанций в FM диапазоне, также возможны кратковременные перерывы вещания программ 1-го и 2-го мультиплекса на кабельные сети», — рассказали специалисты РТРС.

Кроме того, будут проводиться высотные работы на антенно-фидерном устройстве цеха Курган, из-за чего с 12:00 до 17:00 местного времени могут наблюдаться дополнительные перерывы вещания радиостанций FM диапазона в Кургане.

Возможные кратковременные отключения касаются первого и второго мультиплексов цифрового телевидения, FM радиостанций и кабельных сетей Кургана и Шадринска.