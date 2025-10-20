Стоимость новостроек Кургана сравнялась с ценами на квартиры в Подмосковье

Цены на новостройки Кургана сравнялись с Подмосковьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В октябре стоимость квадратного метра в новостройках Кургана сравнялась с ценами на вторичное жилье в Сергиевом Посаде Подмосковья. Сейчас за квадратный метр жилья в Кургане просят около 143 тысяч рублей, что на 50 тысяч рублей выше, чем год назад. Такие данные приводит портал о недвижимости Restate.ru.

«В центре Кургана двухкомнатная квартира в 15-этажке площадью 87 квадратных метров с ценой 143 тысячи рублей за квадратный метр, сейчас стоит более 12,5 миллионов рублей. Двухкомнатная квартира в девятиэтажке в Сергиевом Посаде Московской области с такой же ценой за квадратный метр, площадью 63 квадратных метра будет стоить 9 миллионов рублей», — отмечается в объявлениях на сайте.

В Кургане квартиры с ценой 143 тысячи рублей за квадратный метр расположены в центре города и в районе озера Левашово. При этом аналитики мира недвижимости считают, что вторичное жилье с аналогичной стоимостью за квадратный метр в Сергиевом Посаде, является самым дорогим среди городов Золотого кольца. Сергиев Посад находится примерно в 75 километрах от Москвы, его население составляет около 100 тысяч человек.

