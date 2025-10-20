В Кургане автомобиль загорелся прямо с водителем (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Заозерном микрорайоне Кургана накануне загорелась Niva Chevrolet с человеком внутри. Прохожий заметил пожар и успел вытащить мужчину из машины. Пострадавший госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС Курганской области.

«Сообщение о возгорании легкового автомобиля в 3 микрорайоне города Кургана поступило 19 октября в 14:07. Огонь на площади 1,5 квадрата был потушен за 2 минуты 6 специалистами и 2 единицами техники МЧС России. В результате происшествия травмирован 70-летний водитель — он госпитализирован с отравлением угарным газом», — сообщили специалисты ведомства.

По словам очевидцев, из-под капота автомобиля сначала пошел густой дым, затем машина воспламенилась, при этом водитель находился внутри. Благодаря своевременной реакции прохожего, мужчину удалось вытащить из горящей Niva Chevrolet.

При этом соседи также подключились к тушению и до приезда пожарных самостоятельно пытались потушить транспортное средство. По данным МЧС, предварительная причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.