Курганский застройщики стали чаще возводить ЖК в других регионах

Курганские девелоперы стали активнее переключаться на строительный рынок других регионов. В соседнем Екатеринбурге уже в следующем году планируют достроить два жилых комплекса в микрорайоне Уктус и Вторчермете. Еще одна компания планирует зайти в ХМАО. Подробнее о проектах курганских девелоперов — в материале корреспондента URA.RU.

Зеркальная аркада и дома до 28 этажей

Жилой комплекс с единственной в городе архитектурной аркадой с площадью «водным зеркалом» строит в Екатеринбурге девелопер из Кургана. ЖК появится на месте бывшего мясокомбината в границах улиц Смоленская — Титова — Монтерская. Полностью сдать новый квартал в районе Вторчермета застройщик планирует до третьего квартала 2029 года. Для компании это первый проект в соседнем регионе. Объект возводят с опережением графика.

ЖК будет состоять из четырех домов высотой от 7 до 28 этажей. Двор комплекса будет расположен на уровне второго этажа. Под ним сделают паркинг, рассчитанный на более чем 200 машино-мест. На территории двора создадут зоны для отдыха и перезагрузки, детские площадки и места для занятий спортом. Ожидаются также арт-объекты и пасхалки с отсылкой к Вторчермету. На первых этажах комплекса разместится зона ритейла. Под это будет выделено почти два десятка коммерческих помещений.

1/3 Курганский застройщик возведет в Екатеринбурге ЖК с зеркальной аркадой Фото: застройщик Vitamin

ЖК в жилом районе Уктус

Две высотки на Уктусе строит другая курганская компания. Третья очередь жилого комплекса будет состоять из домов от 10 до 25 этажей. Внешне они будут похожи на объекты первых двух этапов: та же архитектура и стиль. Сдача домов запланирована до конца второго квартала 2026 года.

Возведение многоэтажек ведется курганским девелопером в рамках совместного проекта со свердловским застройщиком. Ранее Сбербанк выделил на эти цели около 3,5 миллиарда рублей. Соглашение с девелоперами подписывалось на промышленной выставке «Иннопром» еще в 2023 году.





1/2 Курганским девелопером строится ЖК в жилом районе Уктус Фото: ГК «Призвание»

ЖК в районе КЦ «Урал»

Компания также возводит новостройку на 28 этажей ввозле КЦ «Урал». Жилой комплекс будет иметь подземно-надземный паркинг на 138 машино-мест. На территории будущего трехсекционного ЖК также оборудуют детскую и спортивную площадки. По данным проектной документации, планируемая стоимость строительства составляет 2,7 млрд рублей.

По словам застройщика Евгения Соснина, на этапе создания фундамента было небольшое отставание по графику, которое компания сейчас пытается нагнать. Новый квартал планируют сдать до конца 2026 года.









1/3 Курганский девелопер строит высотку ан 28 этажей в Екатеринбурге Фото: ГК «Призвание»

Проект в ХМАО

На иногородний строительный рынок также выходит еще одна курганская компания депутата областной думы Евгения Сергеева. Фирма займется строительством жилого комплекса в ХМАО. Объект планируют возвести в Сургуте.