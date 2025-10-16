Беременная свердловчанка рискует остаться без четверых детей — ее поймали с наркотиками

В Серове (Свердловская область) силовики задержали 27-летнюю беременную женщину с наркотиками, которые она собиралась употребить сама. Дома ее ждали четверо малолетних детей, а теперь ей светит срок, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«В разговоре с сотрудниками полиции женщина пояснила, что периодически употребляет наркотические средства. Изъятый полицейскими сверток она заказала в интернете и забрала из тайника в Краснотурьинске. В момент задержания подозреваемая возвращалась домой», — пояснили в ведомстве. На руках у нее было 1,78 грамма наркотика.
Беременная пятым ребенком серовчанка уже привлекалась к административной ответственности в 2025 году за потребление наркотиков. В 2024 и 2025 годах полиция фиксировала ненадлежащее исполнение ею обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
