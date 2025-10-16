16 октября 2025

ФСБ в Магнитогорске накрыла крупную нарколабораторию

ФСБ задержала дилера и накрыла нарколабораторию
ФСБ задержала дилера и накрыла нарколабораторию

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону накрыли крупную нарколабораторию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, из оборота было изъято более 30 килограммов наркотиков.

«Установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотического средства. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято более 30 килограммов наркотических средств и компонентов для их производства, а также химические реактивы и лабораторное оборудование, используемые для производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

На лабораторию вышли после задержания контрабандиста. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и незаконные производство, хранение наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

