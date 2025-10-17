В Британии заявили, что Трамп несмотря ни на что возвращается к позиции Путина

FT: Трамп возвращается к позиции Путина при обсуждении конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Западе опасаются , что Трамп может вернуться к позиции Кремля по Украине
На Западе опасаются , что Трамп может вернуться к позиции Кремля по Украине Фото:
новость из сюжета
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Президент США Дональд Трамп, несмотря на давление со стороны западных союзников, возвращается к позиции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).

«Когда эти два человека встретятся в Будапеште, нет никаких гарантий, что лидер США не поддастся на уговоры. <...> он снова возвращается к позиции Путина», — сообщил FT со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Дипломаты неоднократно отмечают, что Трамп, обсуждая с ними ситуацию вокруг Украины, всегда склонен возвращаться к прежним взглядам, близким к позиции Москвы. «С Трампом постоянно идет перетягивание каната. <...> вы делаете шаг назад, и он снова возвращается к позиции Путина. Поэтому вам приходится снова разговаривать. И так снова и снова», — приводит издание слова источника.

Ранее Путин и Трамп решили встретиться в Будапеште. Об этом они договорись в ходе телефонного разговора, который длился примерно два часа. Ведущие мировые средства массовой информации подробно анализируют результаты состоявшегося их телефонного разговора. Реакция зарубежных СМИ — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп, несмотря на давление со стороны западных союзников, возвращается к позиции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT). «Когда эти два человека встретятся в Будапеште, нет никаких гарантий, что лидер США не поддастся на уговоры. <...> он снова возвращается к позиции Путина», — сообщил FT со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Дипломаты неоднократно отмечают, что Трамп, обсуждая с ними ситуацию вокруг Украины, всегда склонен возвращаться к прежним взглядам, близким к позиции Москвы. «С Трампом постоянно идет перетягивание каната. <...> вы делаете шаг назад, и он снова возвращается к позиции Путина. Поэтому вам приходится снова разговаривать. И так снова и снова», — приводит издание слова источника. Ранее Путин и Трамп решили встретиться в Будапеште. Об этом они договорись в ходе телефонного разговора, который длился примерно два часа. Ведущие мировые средства массовой информации подробно анализируют результаты состоявшегося их телефонного разговора. Реакция зарубежных СМИ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...