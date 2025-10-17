Президент США Дональд Трамп, несмотря на давление со стороны западных союзников, возвращается к позиции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).
«Когда эти два человека встретятся в Будапеште, нет никаких гарантий, что лидер США не поддастся на уговоры. <...> он снова возвращается к позиции Путина», — сообщил FT со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Дипломаты неоднократно отмечают, что Трамп, обсуждая с ними ситуацию вокруг Украины, всегда склонен возвращаться к прежним взглядам, близким к позиции Москвы. «С Трампом постоянно идет перетягивание каната. <...> вы делаете шаг назад, и он снова возвращается к позиции Путина. Поэтому вам приходится снова разговаривать. И так снова и снова», — приводит издание слова источника.
Ранее Путин и Трамп решили встретиться в Будапеште. Об этом они договорись в ходе телефонного разговора, который длился примерно два часа. Ведущие мировые средства массовой информации подробно анализируют результаты состоявшегося их телефонного разговора. Реакция зарубежных СМИ — в материале URA.RU.
