Ведущие мировые средства массовой информации подробно анализируют результаты состоявшегося телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Зарубежные издания главным образом сосредотачиваются на предстоящей встрече глав государств в Будапеште, однако также обращают внимание на иные важные темы, затронутые в ходе беседы.
Сам президент США Дональд Трамп отметил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был продуктивным, но ему не понравилась идея того, что Вашингтон хочет передать ракеты Tomahawk ВСУ. Реакция зарубежных СМИ — в материале URA.RU.
Axios
Американский интернет-портал Axios опубликовал материал, в котором сообщается, что заявление президента США Дональда Трампа о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и достигнутой договоренности о проведении встречи в Будапеште стало неожиданностью для Владимира Зеленского, прибывшего в Вашингтон. В публикации подчеркивается, что Зеленский, прилетевший в столицу США 16 октября вечером, сохранял оптимизм относительно предстоящих переговоров с Трампом и рассчитывал на получение Украиной крылатых ракет Tomahawk. Однако, как отмечают авторы материала, вскоре после приземления украинской делегации на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд стало известно о заявлении Трампа относительно его разговора с Путиным и планах встретиться с российским лидером в Венгрии, которую называют наиболее недружественной к Украине страной среди членов Европейского союза.
Bloomberg
Информационное агентство Bloomberg вынесло в заголовок новость о планируемой встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая должна пройти в Будапеште. В материале отмечается, что целью переговоров станет обсуждение путей прекращения вооруженного противостояния на территории Украины.
Согласно заявлению Трампа, встреча с Путиным в венгерской столице запланирована на неустановленную дату, и ее основной задачей станет поиск решения по завершению конфликта между Россией и Украиной. Достичь договоренности о проведении саммита лидерам удалось в ходе двухчасовой телефонной беседы, состоявшейся 16 октября. В ближайшие дни, как сообщается, США и Россия проведут переговоры на уровне высокопоставленных представителей, после чего в Будапеште состоится встреча между Трампом и Путиным. Об этом Трамп сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что цель саммита — определить, возможно ли положить конец нынешнему противостоянию.
The Hill
Издание The Hill обратило особое внимание на тот факт, что Венгрия, выбранная местом проведения переговоров, считается близким союзником администрации Трампа. В публикации подчеркивается: несмотря на членство Венгрии в НАТО, страна подвергается критике за отход от демократических стандартов при президенте Викторе Орбане, который поддерживает тесные отношения с Трампом. Кроме того, американский президент сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным обсуждались вопросы послевоенного торгово-экономического сотрудничества между США и Россией.
Sky News
Британский телеканал Sky News, ссылаясь на мнение собственного журналиста, отмечает, что итоги переговоров между лидерами США и России могут вызвать обеспокоенность в Киеве. По словам корреспондента Дэвида Блевинса, успешное взаимодействие Трампа с Путиным, а также его достижения на Ближнем Востоке, вероятно, повлияли на принятие решений по ряду важных вопросов, в том числе по поставкам вооружения.
Il Messaggero
Итальянское издание Il Messaggero выделяет заявление Трампа о том, что на следующей неделе пройдут переговоры между официальными лицами двух государств. Согласно публикации, президент США сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным значительное внимание было уделено вопросам двусторонней торговли после завершения конфликта на Украине. По итогам беседы достигнута договоренность о встрече старших советников обеих сторон, причем американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио. Состав остальных участников будет определен позднее.
El Pais
Испанское издание El Pais акцентирует внимание на том, что обсуждение между лидерами касалось не только украинской тематики, но и перспектив экономического взаимодействия между США и Россией. По словам Трампа, Владимир Путин поздравил Соединенные Штаты с успехами в урегулировании ближневосточных конфликтов и положительно отозвался о перспективах торговых отношений после завершения военных действий на Украине. Стороны договорились провести встречу высокопоставленных советников в ближайшее время, однако место проведения будет уточнено дополнительно.
CNN
Журналисты американского телеканала CNN обратили внимание на слова Трампа, охарактеризовавшего телефонную беседу с российским лидером как «весьма продуктивную». В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп рассказал о дальнейших планах и подчеркнул, что достигнут заметный прогресс в диалоге с Москвой. Кроме того, президент анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, которая состоится на следующий день в Овальном кабинете, где предполагается обсудить итоги разговора с Путиным и другие важные вопросы.
CBS
Сотрудники телеканала CBS выделили в своих публикациях заявление Трампа о благодарности, которую Владимир Путин выразил первой леди Мелании Трамп за ее усилия в сфере защиты детей. По словам Трампа, российский президент выразил признательность за вклад супруги главы Белого дома и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. В ходе телефонного разговора, помимо вопросов прекращения конфликта на Украине, стороны также подробно обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия между США и Россией в постконфликтный период.
