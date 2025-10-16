Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В СКР воздержались от комментариев
В Академическом районе Екатеринбурга утром 17 октября мужчина выпал из окна 25-этажного дома. Он скончался на месте происшествия, рассказал URA.RU читатель.
«Около 07:00 под окнами многоэтажки на улице Соболева, 19 обнаружили труп мужчины. Он выпал с высокого этажа», — сказал собеседник. На месте ЧП работают силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!