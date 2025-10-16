16 октября 2025

Замерзающим в квартирах свердловчанам дали тепло

Жителям Полевского подключили отопление спустя трое суток после аварии
Отопления не было с 14 октября
Отопления не было с 14 октября Фото:

Жителям Полевского (Свердловская область), которые остались без отопления на трое суток из-за коммунальной аварии, вернули тепло. Последствия ЧП полностью устранены, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Котельная запущена и постепенно набирает температуру, давление рабочее, и тепло возвращается к потребителям. Авария устранена! Сейчас прилагаются все усилия, чтобы обеспечить вас комфортным теплом в кратчайшие сроки», — пояснили в мэрии.

Авария на системе отопления случилась вечером 14 октября. Она лишила тепла около 13 тысяч жителей. Изначально отопление обещали восстановить днем 15 октября, однако только утром следующего дня рабочим удалось вырезать поврежденный участок трубы. К делу подключилась прокуратура.

