14 октября 2025

Тысячи свердловчан остались без отопления из-за крупной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Без тепла остались больше сотни жилых домов и городская больница
Без тепла остались больше сотни жилых домов и городская больница Фото:

В Полевском (Свердловская область) вечером 14 октября произошла крупная авария на системе отопления. Из-за чего около 13 тысяч местных жителей остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 19:35 (мск) в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в результате аварии на системе отопления диаметром 600 мм, нарушено теплоснабжение в 130 многоквартирных жилых домах, с населением 13 000 человек (из них 4333 ребенка)», — уточнили на сайте ведомства. Также отопления нет и в центральной городской больнице. Специалисты уже занимаются ремонтом.

Сообщается, что была нарушена целостность обратного трубопровода. Для ее починки требуется провести раскопки. Тепло жителям пообещали вернуть к 15:00 15 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) вечером 14 октября произошла крупная авария на системе отопления. Из-за чего около 13 тысяч местных жителей остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «В 19:35 (мск) в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в результате аварии на системе отопления диаметром 600 мм, нарушено теплоснабжение в 130 многоквартирных жилых домах, с населением 13 000 человек (из них 4333 ребенка)», — уточнили на сайте ведомства. Также отопления нет и в центральной городской больнице. Специалисты уже занимаются ремонтом. Сообщается, что была нарушена целостность обратного трубопровода. Для ее починки требуется провести раскопки. Тепло жителям пообещали вернуть к 15:00 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...