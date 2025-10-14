Тысячи свердловчан остались без отопления из-за крупной аварии

В Полевском (Свердловская область) вечером 14 октября произошла крупная авария на системе отопления. Из-за чего около 13 тысяч местных жителей остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 19:35 (мск) в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в результате аварии на системе отопления диаметром 600 мм, нарушено теплоснабжение в 130 многоквартирных жилых домах, с населением 13 000 человек (из них 4333 ребенка)», — уточнили на сайте ведомства. Также отопления нет и в центральной городской больнице. Специалисты уже занимаются ремонтом.
Сообщается, что была нарушена целостность обратного трубопровода. Для ее починки требуется провести раскопки. Тепло жителям пообещали вернуть к 15:00 15 октября.
