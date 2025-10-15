15 октября 2025

Власти обнадежили замерзающих третий день свердловчан

Жителям Полевского, оставшимся без тепла, пообещали его вернуть 16 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопления нет с вечера 14 октября
Отопления нет с вечера 14 октября Фото:

Коммунальщики вернут тепло жителям Полевского (Свердловская область), оставшимся без него из-за аварии на системе отопления, к вечеру 16 октября — сразу после завершения ремонта. Об этом рассказал мэр Константин Поспелов.

«После замены будем пускать тепло. Работы должны быть закончены до конца рабочего дня сегодня [16 октября]», — передает слова Поспелова пресс-служба администрации.

Мэр подчеркнул, что около 05:00 рабочие вырезали поврежденный участок трубы, а через два часа на место аварии привезли новый, его готовят к замене. «Работа предстоит сложная и не быстрая», — сказал он.

Крупная коммунальная авария, из-за которой около 13 тысяч жителей Полевского лишены тепла, случилась вечером 14 октября. Изначально отопление обещали восстановить днем 15 октября, однако этого не произошло. К делу подключилась прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коммунальщики вернут тепло жителям Полевского (Свердловская область), оставшимся без него из-за аварии на системе отопления, к вечеру 16 октября — сразу после завершения ремонта. Об этом рассказал мэр Константин Поспелов. «После замены будем пускать тепло. Работы должны быть закончены до конца рабочего дня сегодня [16 октября]», — передает слова Поспелова пресс-служба администрации. Мэр подчеркнул, что около 05:00 рабочие вырезали поврежденный участок трубы, а через два часа на место аварии привезли новый, его готовят к замене. «Работа предстоит сложная и не быстрая», — сказал он. Крупная коммунальная авария, из-за которой около 13 тысяч жителей Полевского лишены тепла, случилась вечером 14 октября. Изначально отопление обещали восстановить днем 15 октября, однако этого не произошло. К делу подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...