Власти обнадежили замерзающих третий день свердловчан

Коммунальщики вернут тепло жителям Полевского (Свердловская область), оставшимся без него из-за аварии на системе отопления, к вечеру 16 октября — сразу после завершения ремонта. Об этом рассказал мэр Константин Поспелов.
«После замены будем пускать тепло. Работы должны быть закончены до конца рабочего дня сегодня [16 октября]», — передает слова Поспелова пресс-служба администрации.
Мэр подчеркнул, что около 05:00 рабочие вырезали поврежденный участок трубы, а через два часа на место аварии привезли новый, его готовят к замене. «Работа предстоит сложная и не быстрая», — сказал он.
Крупная коммунальная авария, из-за которой около 13 тысяч жителей Полевского лишены тепла, случилась вечером 14 октября. Изначально отопление обещали восстановить днем 15 октября, однако этого не произошло. К делу подключилась прокуратура.
