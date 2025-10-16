В ХМАО сотруднику УФСИН грозит срок за взятки от родственников заключенных

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в получении взяток от родственников осужденных. За деньги он проносил на территорию учреждения запрещенные предметы, включая средства связи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«С августа 2024 года по июль 2025 года обвиняемый, используя свои должностные полномочия, получал от родственников лиц, находящихся в местах лишения свободы, материальное вознаграждение за совершение незаконных действий, в том числе за внесение на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов», — уточнили в следственном управлении. Одним из эпизодов стала попытка проноса средств связи.
Задержание сотрудника УФСИН прошло с силовым сопровождением Росгвардии. Сургутский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, преступная деятельность продолжалась почти год.
Ранее URA.RU писало об увольнении начальника подразделения исправительной колонии в Югре за аналогичные преступления. Тогда сотрудник также проносил заключенным телефоны и иные запрещенные предметы, за что получил взятку.
