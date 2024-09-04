04 сентября 2024

В ХМАО начальник из УФСИН уволен за передачу телефона заключенному

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Начальник одного из подразделений исправительной колонии передавал заключенному запрещенные предметы
Начальник одного из подразделений исправительной колонии передавал заключенному запрещенные предметы Фото:

В ХМАО начальник подразделения исправительной колонии уволен за передачу заключенному телефона и других запрещенных предметов. Ему также грозит уголовная ответственность за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокурор внес в адрес начальника УФСИН России по ХМАО-Югре представление с требованием об увольнении сотрудника из службы уголовно-исполнительной системы. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудник уволен в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении бывшего сотрудника возбуждено два уголовных дела. По части 3 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий» и части 3 290 УК РФ «получение взятки».

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В ХМАО начальник подразделения исправительной колонии уволен за передачу заключенному телефона и других запрещенных предметов. Ему также грозит уголовная ответственность за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокурор внес в адрес начальника УФСИН России по ХМАО-Югре представление с требованием об увольнении сотрудника из службы уголовно-исполнительной системы. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудник уволен в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В отношении бывшего сотрудника возбуждено два уголовных дела. По части 3 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий» и части 3 290 УК РФ «получение взятки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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