У российского олигарха отобрали элитные московские квартиры

У экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого арестовали имущество в Москве и Подмосковье на 435 миллионов рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.
«Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества в России. Его кадастровую стоимость оценивают в 435 миллионов рублей, рыночная может превышать 1,2 миллиарда.», — пишет РИА новости со ссылкой на материалы дела. По данным издания, арестовали квартиру на Патриарших прудах и две парковки; загородный дом в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе; квартиру в КБ «Тургенев» на Сретенке, а также парковочное место.
Отмечается, что суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей супруге о взыскании алиментов. У них есть двое детей, которые имеют двойное гражданство — РФ и США. В марте они развелись, а Верховный суд Калифорнии постановил, что дети будут жить с мамой. Они жили в Подмосковье, но в конце мая отец, как пишет портал, забрал их из школы и увез в неизвестном направлении.
