У российского олигарха отобрали элитные московские квартиры

У бывшего управленца «Альфа-банка» арестовали имущество на 435 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыночная стоимость арестованного имущества может превышать 1,2 миллиарда рублей
Рыночная стоимость арестованного имущества может превышать 1,2 миллиарда рублей Фото:

У экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого арестовали имущество в Москве и Подмосковье на 435 миллионов рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества в России. Его кадастровую стоимость оценивают в 435 миллионов рублей, рыночная может превышать 1,2 миллиарда.», — пишет РИА новости со ссылкой на материалы дела. По данным издания, арестовали квартиру на Патриарших прудах и две парковки; загородный дом в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе; квартиру в КБ «Тургенев» на Сретенке, а также парковочное место.

Отмечается, что суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей супруге о взыскании алиментов. У них есть двое детей, которые имеют двойное гражданство — РФ и США. В марте они развелись, а Верховный суд Калифорнии постановил, что дети будут жить с мамой. Они жили в Подмосковье, но в конце мая отец, как пишет портал, забрал их из школы и увез в неизвестном направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого арестовали имущество в Москве и Подмосковье на 435 миллионов рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы. «Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества в России. Его кадастровую стоимость оценивают в 435 миллионов рублей, рыночная может превышать 1,2 миллиарда.», — пишет РИА новости со ссылкой на материалы дела. По данным издания, арестовали квартиру на Патриарших прудах и две парковки; загородный дом в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе; квартиру в КБ «Тургенев» на Сретенке, а также парковочное место. Отмечается, что суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей супруге о взыскании алиментов. У них есть двое детей, которые имеют двойное гражданство — РФ и США. В марте они развелись, а Верховный суд Калифорнии постановил, что дети будут жить с мамой. Они жили в Подмосковье, но в конце мая отец, как пишет портал, забрал их из школы и увез в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...