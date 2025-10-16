Полиция ХМАО нашла хулиганов, устроивших драку на свадьбе

В Нижневартовске полиция нашла хулиганов, избивших гостей на свадьбе. Они привлечены к уголовной и административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Установлены все участники инцидента 2003, 2005, 2006, 2007 годов рождения. В отношении гражданина 2007 г.р. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в отношении остальных участников составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сообщили журналисту агентства в пресс-службе полиции. Все участники конфликта были гостями на свадьбе и устроили драку после ссоры с другими гостями.
Ранее URA.RU писало, что толпа устроила драку на свадьбе. В полиции опровергли, что мужчины пришли без приглашения и напали на гостей — они также были приглашены. Инцидент произошел 11 октября.
