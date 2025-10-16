16 октября 2025

Полиция ХМАО нашла хулиганов, устроивших драку на свадьбе

В ХМАО полиция привлекла к ответственности зачинщиков массовой драки на свадьбе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция Нижневартовска установила хулиганов, устроивших драку на свадьбе
Полиция Нижневартовска установила хулиганов, устроивших драку на свадьбе Фото:

В Нижневартовске полиция нашла хулиганов, избивших гостей на свадьбе. Они привлечены к уголовной и административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Установлены все участники инцидента 2003, 2005, 2006, 2007 годов рождения. В отношении гражданина 2007 г.р. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в отношении остальных участников составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сообщили журналисту агентства в пресс-службе полиции. Все участники конфликта были гостями на свадьбе и устроили драку после ссоры с другими гостями.

Ранее URA.RU писало, что толпа устроила драку на свадьбе. В полиции опровергли, что мужчины пришли без приглашения и напали на гостей — они также были приглашены. Инцидент произошел 11 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске полиция нашла хулиганов, избивших гостей на свадьбе. Они привлечены к уголовной и административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Установлены все участники инцидента 2003, 2005, 2006, 2007 годов рождения. В отношении гражданина 2007 г.р. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в отношении остальных участников составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сообщили журналисту агентства в пресс-службе полиции. Все участники конфликта были гостями на свадьбе и устроили драку после ссоры с другими гостями. Ранее URA.RU писало, что толпа устроила драку на свадьбе. В полиции опровергли, что мужчины пришли без приглашения и напали на гостей — они также были приглашены. Инцидент произошел 11 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...