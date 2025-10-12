12 октября 2025
11 октября 2025

В ХМАО толпа ворвалась на свадьбу и избила гостей. Видео

В Нижневартовске трое мужчин пришли на свадьбу без приглашения и избили гостей
Пострадавшие сообщили, что злоумышленники пришли на свадьбу без приглашения
Пострадавшие сообщили, что злоумышленники пришли на свадьбу без приглашения

В Нижневартовске (ХМАО) свадебное торжество обернулось массовой дракой — неизвестные мужчины пришли в кафе без приглашения и избили гостей. Инцидент произошел в субботу, 11 октября, около 21:30 в кафе «Неолит». Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«Мы им сказали, чтобы они ушли, но они отказались, начали ругаться матом и позвали своих», — цитируют слова пострадавших в паблике. Как уточнили очевидцы, конфликт начался с того, что трое неизвестных мужчин пришли в кафе без приглашения и заказывали алкогольные напитки. Попытки выпроводить незваных гостей привели к обострению ситуации. В результате завязавшейся потасовки один из гостей получил перелом челюсти, другой был избит до потери сознания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО. В пресс-службе сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

