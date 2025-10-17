Неизвестный пытался пронести взрывчатое устройство на самолет в Кишиневе

Человек, в чьем багаже нашли взрывчатку, должен был вылететь из Кишинева в Милан
Пассажира, в багаже которого обнаружили взрывное устройство, сейчас разыскивает полиция
В международном аэропорту Кишинева сотрудники полиции обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает молдавский новостной портал Index.

«Сканеры в аэропорту якобы зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета, вылетающего из Кишинева в Милан, находился подозрительный предмет», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Index.

Как сообщают источники портала, взрывное устройство обнаружили в ходе досмотра багажа гражданина Албании, планировавшего вылет из Кишинева в Милан. Мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.

В данный момент также проходит эвакуация людей из здания воздушной гавани. Саперы осматривают взрывное устройство, чтобы обезвредить предмет.

