Неизвестный пытался пронести взрывчатое устройство на самолет в Кишиневе

В международном аэропорту Кишинева сотрудники полиции обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает молдавский новостной портал Index.
«Сканеры в аэропорту якобы зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета, вылетающего из Кишинева в Милан, находился подозрительный предмет», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Index.
Как сообщают источники портала, взрывное устройство обнаружили в ходе досмотра багажа гражданина Албании, планировавшего вылет из Кишинева в Милан. Мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.
В данный момент также проходит эвакуация людей из здания воздушной гавани. Саперы осматривают взрывное устройство, чтобы обезвредить предмет.
